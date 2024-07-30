«Страна.ua»: экс-боевик «Азова» приказал расстреливать поджигателей машин ВСУ

Украинские военные получат право уничтожать на месте поджигателей автомобилей бойцов ВСУ. Об этом заявил командир третьей штурмовой бригады, бывший член националистического формирования «Азов»* Олег Романов, его слова привело издание «Страна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии