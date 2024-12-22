Конте о 2:1 с «Дженоа»: «Второй тайм должен стать для «Наполи» уроком. Мы сбавили обороты и могли упустить победу»

«Я очень доволен первым таймом, но второй должен стать для нас уроком. Я сказал игрокам, что игра, показанная после перерыва, больше не должна повториться – мы сбавили обороты и могли упустить победу самым абсурдным образом.
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