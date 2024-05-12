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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Донован Митчелл набрал более 180 очков и 20 трехочковых при 50% реализации за 5 игр плей-офф второй раз в карьере

Донован Митчелл набрал более 180 очков и 20 трехочковых при 50% реализации за 5 игр плей-офф второй раз в карьере

Защитник «Кливленда» набрал более 180 очков (184) и 20 трехочковых (21) при 50 и более процентах результативности за 5 игр плей-офф во второй раз в карьере.

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