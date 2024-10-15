На подмосковном заводе обвинили отравившихся зефиром людей в переедании

Mash: на заводе в Дмитрове обвинили отравившихся зефиром в переедании продукции На заводе «Сокол» в подмосковном городе Дмитров обвинили людей, отравившихся зефиром после покупки в магазине, в переедании продукции.
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