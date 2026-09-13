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Царьград

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Тренер "Акрона" высказался о ничьей с "Краснодаром" в РПЛ

Тренер "Акрона" высказался о ничьей с "Краснодаром" в РПЛ

Тренер тольяттинского "Акрона" Срджан Благоевич оценил реакцию команды на ничью с "Краснодаром" в восьмом туре РПЛ.

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