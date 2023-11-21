Сахалинский суд вынес приговор военному за отказ от участия в СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил почти к трем годам колонии военнослужащего, отказавшегося выполнять приказ командира части, согласно которому он должен был отправиться в зону спецоперации по защите Донбасса.
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