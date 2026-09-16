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МОСИНФОРМ

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Два новых маршрута проекта «Москва — область» в Мытищи откроются 19 сентября

Два новых маршрута проекта «Москва — область» в Мытищи откроются 19 сентября

Автобусное сообщение Москвы с поселками Вешки и Пироговский расширится 19 сентября: в проекте «Москва — область» начнут работать еще два маршрута.

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