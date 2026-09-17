Вот это свет: завтра в Астраханской области никого не обделят электричеством!

Хотя первоначально в «черный список» подпадала Астрахань. то кажется удивительным, но 18 сентября, плановые отключения электричества действительно НЕ ПЛАНИРУЮТСЯ на территории Астраханской области.
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