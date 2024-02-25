Русское экономическое чудо: Запад начал заниматься анализом ситуации.

V K

Вреде бы, топит автор за Россию. Вот только как-то криво и косо. Он вообще новейшую историю России изучал? Какой, к чертям, бурный экономический рост при Николае II?! Страна была должна Франции и Англии 50000000 золотых рублей! Росиии ЗАПРЕЩАЛИ развивать оборонную промышленность, тяжелую промышленность, кораблестроение, строились только ткацкие фабрики. Вся практически золотодобыча в стране была в руках англичан (вспомните Ленский расстрел). Нас ЗАСТАВИЛИ воевать на стороне Антанты. И при этом ЗАПРЕТИЛИ покупать тяжелые орудия у кого-либо, кроме Франции - потери были страшные, т.к. у немцев крупповские орудия были в избытке. Едва не оставили в войну нас без винтовок и пулемётов - запретили свои разработки внедрять. Мы не послушались и платили дикие штрафы. Кстати, в Первую мировую Россия не выиграла НИ ОДНОГО сражения, только отступала. Правду надо говорить людям, тогда они думать будут, а не бездумно "ура" кричать.