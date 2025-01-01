Штрафы за нарушения правил дорожного движения выросли в полтора раза

В России с 1 января 2025 года выросли штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения. В частности, более жестко теперь караются превышение скорости, выезд на встречку и управление машиной в состоянии опьянения, в среду, 1 января, РИА Новости.
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