82% пользователей читают отзывы о МФО при подборе микрозайма

Банки.ру добавил в раздел подбора микрозаймов отзывы о микрофинансовых компаниях. Теперь пользователи могут выбирать предложения МФО не только по представленным на сайте условиям, но также по обратной связи от других пользователей.
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