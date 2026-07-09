Зачем в 1921 Ленин подарил гору Арарат Турции

На гербе Армении изображена гора, которая находится на территории Турции. Библейский Арарат виден из окон Еревана в ясную погоду так, будто до него можно дойти пешком, — но между городом и горой проходит государственная граница, начерченная весной 1921 года в Москве.
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