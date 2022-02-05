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Avia.pro: российские «Солнцепеки» на вооружении Саудовской Аравии уничтожили несколько сотен повстанцев-хуситов за 8 секунд

Avia.pro: российские «Солнцепеки» на вооружении Саудовской Аравии уничтожили несколько сотен повстанцев-хуситов за 8 секунд

Российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», состоящие на вооружении Саудовской Аравии, уничтожили несколько сотен повстанцев-хуситов за 8 секунд.

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