Как сказочные персонажи помогают в психотерапии

Поможем через выдуманных персонажей разобраться в своих чувствах и в самом себе.фото: freepik.com--> «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок» – писал Александр Сергеевич Пушкин и, как всегда, был прав.
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