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Средства, которые должны быть в арсенале у каждого огородника

Средства, которые должны быть в арсенале у каждого огородника

Различные болезни и вредители — одна из самых распространенных причин плохого урожая. Чтобы избежать необратимые последствий, растения в саду и на огороде необходимо обрабатывать средствами, которые обладают инсектицидным и фунгицидным действием.

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