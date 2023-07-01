Средства, которые должны быть в арсенале у каждого огородника

С нами не соскучишься!

Различные болезни и вредители — одна из самых распространенных причин плохого урожая. Чтобы избежать необратимые последствий, растения в саду и на огороде необходимо обрабатывать средствами, которые обладают инсектицидным и фунгицидным действием.