Прокуратура выявила нарушения на дороге в Тульской области

Выяснилось, что что дорога «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов — Лепяги — Стрелечья Поляна» находится в плохом состоянии: на покрытии находятся повреждения, а обслуживание объекта не выполняется должным образом.