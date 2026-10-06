Прокуратура выявила нарушения на дороге в Тульской области

Выяснилось, что что дорога «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов — Лепяги — Стрелечья Поляна» находится в плохом состоянии: на покрытии находятся повреждения, а обслуживание объекта не выполняется должным образом.
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