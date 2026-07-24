Фигуранту дела об убийстве главы батальона "Арбат" грозит 24 года тюрьмы

Валерий Шарифулин/ТАСС Гособвинение просит суд приговорить к 24 годам заключения Ваража Манукяна*, который причастен к убийству создателя батальона "АрБат", президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна в холле элитного жилого комплекса "Алые Паруса".
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