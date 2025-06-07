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5 женских типажей, которых стараются избегать мужчины

5 женских типажей, которых стараются избегать мужчины

Удивительно, но одно и то же женское качество может у разных мужчин вызывать восхищение и неприязнь. Поэтому дамы жалуются на мужскую логику почти так же часто, как и представители сильного пола на женскую.

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