Хакерская группа RUNE обновила эмулятор UWP-игр Microsoft Store

Хакерская группа RUNE объявила о завершении работы над крупным обновлением эмулятора Universal Windows Platform (UWP), предназначенного для взлома игр из Microsoft Store.
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