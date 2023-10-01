Посол Украины заявила, что Киев рассчитывает на новую помощь США в вооружении

В Киеве надеются, что через 45 дней США подготовят новые решения по поставкам оружия на Украину. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова на фоне новостей о подписании президентом США Джо Байденом закона, продлевающего финансирование федерального правительства страны.