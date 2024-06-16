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Премьер Греции до сих пор под впечатлением от ракетного удара по Одессе

Премьер Греции до сих пор под впечатлением от ракетного удара по Одессе

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на «саммите мира» в Швейцарии признался, что у него не выходит из головы ракетный удар в марте по портовой инфраструктуре в Одессе, который произошел якобы в 150 метрах от него и Владимира Зеленского.

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