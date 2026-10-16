Зильбертруд* продолжает высказываться, убеждённый в своей значимости для русской культуры. В пригороде Вашингтона вновь кипят страсти, связанные с опальным писателем Зильбертрудом*.
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в подобных ситуациях я всегда вспоминаю своего любимого Григория Горина с его великолепной пьесой "Забыть Герострата!". Чем больше мы о них пишем, тем жирнее они становятся! Давайте просто забудем!
Какой он Быков. СВИНЬИН ЕГО ПОГОНЯЛО ОТ СЛОВА СВИНЬЯ !!!!
Не читал. И теперь уже точно не буду.
Мерзкий мужичонка... предсказуем и последователен в своей мерзости...