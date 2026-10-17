ИА Новороссия После выборов мигрантское лобби активизировалось. Принятые законы саботируют, на полках супермаркетов появляется всё больше товаров с пометкой "халяль".
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Вижу такую надпись - не беру Использование религиозной маркировки, такой как «Халяль», в светском государстве нарушает его принципы и оскорбляет представителей других религий Затулин вновь в Думе и решил рулить миграцией. Ждем новых потоков мигрантов
Продукт со словом ХАЛЯЛЬ должен продаваться в разы дороже, если в обычном магазине, или в мечети! Наценка должна идти напрямую в бюджет. Власть не знает, где взять денег??? Не надо повышать налоги обычным людям, берите их с халялизаторов! А вообще торт с надписью ХАЛЯЛЬ вызывает брезгливость! Полное ощущение, что грязный мулла туда лазил немытыми лапами...
Чтобы мы тут ни писали, а Едро все равно сделает по своему. Им на нас глубоко наплевать. Они ведь у власти, а не мы.
АНШЛАГ шагает по России !
Им по вере не отрицается потребление местной пищи.
Знаем мы всех этих мусульман жрут всё подряд. А те кто продвигают враги России.
Халяль - это не русское слово!!! Пусть пишу по русски, что оно обозначает!!! Может быть это какое то ругательство!!!
Надо на государственном уровне запретить мигрантам работать в торговле!!!
Этим халялем надо затулина заткнуть вместе с подобными ему крышевателями завоза басмачей в Россию!!