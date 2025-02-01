Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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⚡️⚔️⭐️Куда девать всех дроноводов после войны?

⚡️⚔️⭐️Куда девать всех дроноводов после войны?

Я как-то спросил одного уважаемого командира, под началом которого трудятся очень эффективные «фипивишники»: «Слушай, а куда мы после войны денем такое количество операторов БПЛА»? На что он, не задумываясь, ответил, что в будущем это будет одна из самых востребованных профессий и в сельском, и в лесном хозяйстве, и в дорожном строительстве, и в спасательных службах и бог знает где еще.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Направлять в производство и вытеснять мигрантов!  А новых постоянно готовить из находящихся в запасе! Однако Мир не стоит на месте и появится новое направление!
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