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Ученые назвали три привычки, которые помогут отстрочить деменцию

Ученые назвали три привычки, которые помогут отстрочить деменцию

Исследователи из Нью-Йоркского университета установили, что контроль артериального давления, отсутствие диабета второго типа и отказ от курения в возрасте 45-65 лет могут отсрочить развитие деменции на 13 лет .

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