Ученые назвали три привычки, которые помогут отстрочить деменцию

Исследователи из Нью-Йоркского университета установили, что контроль артериального давления, отсутствие диабета второго типа и отказ от курения в возрасте 45-65 лет могут отсрочить развитие деменции на 13 лет .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии