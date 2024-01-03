ЕС ввел санкции против АЛРОСА и ее гендиректора Маринычева

Евросоюз ввел санкции в отношении ПАО АЛРОСА и ее генерального директора Павла Маринычева. Эти ограничения, как следует из пресс-релиза, дополняют введенный ранее запрет на импорт алмазов из России в рамках двенадцатого пакета санкций.
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