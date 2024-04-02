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Экс-разведчик Джонсон: бомбы ФАБ-3000 позволят уничтожить мосты через Днепр

Экс-разведчик Джонсон: бомбы ФАБ-3000 позволят уничтожить мосты через Днепр

Новые сверхмощные планирующие бомбы ФАБ-3000 позволят российской авиации прервать снабжение и уничтожить критические мосты через Днепр, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

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