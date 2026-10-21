@ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин «Украина слишком мала и уже проиграла России», – подчеркивает сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель в разговоре с врагом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кто, зачем и поче...
- Кто, зачем и поче...
- Как Хрущёв стал г...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым