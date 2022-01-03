Инфекционист Вознесенский оценил вероятность новой волны ковида из-за «омикрона»

Врач подчеркнул, что летальность омикрон-штамма ниже, чем у «дельты». Подъем заболеваемости коронавирусом в России в январе вполне вероятен из-за омикрон-штамма, но возможно, что будет меньше тяжелых случаев и не будет большого числа госпитализаций.