Туристический бум или вандализм: отельеры Владивостока бьют тревогу

Рост туристического потока не всегда приносит радость отельерам. Управляющая одного из отелей Владивостока поделилась наболевшей проблемой: все чаще гости проявляют удивительную небрежность, а порой и откровенный вандализм по отношению к имуществу отеля, сообщает PRIMPRESS.
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