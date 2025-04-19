Туристический бум или вандализм: отельеры Владивостока бьют тревогу

Рост туристического потока не всегда приносит радость отельерам. Управляющая одного из отелей Владивостока поделилась наболевшей проблемой: все чаще гости проявляют удивительную небрежность, а порой и откровенный вандализм по отношению к имуществу отеля, сообщает PRIMPRESS.