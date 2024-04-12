Запад собирает 100 стран, чтобы принудить Путина к миру. Ключевые игроки готовятся объявить ультиматум "русской угрозе"

И типа они хотят сказать России коллективное ай-яй-яй? А что покрепче прилагается к доброму слову? Ничего Пистолета нет? тогда валите на фиг, твари рептилоидные

Nikolay Zakharov

А ШОС и БРИКС надо созвать в ООН свою публику и осудить развязывателей войн, наглосаксов и принудить их к спокойствию, или блокировать их по всему Миру,как они и пытаются сделать с неугодными им странами.