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Запад собирает 100 стран, чтобы принудить Путина к миру. Ключевые игроки готовятся объявить ультиматум "русской угрозе"

Запад собирает 100 стран, чтобы принудить Путина к миру. Ключевые игроки готовятся объявить ультиматум "русской угрозе"

Интересная жизнь с Vera Star Фото: gulkevichi.com Конфликт в сумасшедшем хуторе входит в решающую стадию, и то что он закончится поражением лиходеев, вынуждены признать даже большие скептики пророчившие России поражение.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
шабаш мразей ,отребья ,лжецов и лицемеров   во главе с мумией здоровающейся с призраками!
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17 час.
Natalija Osminina
И типа они хотят сказать России коллективное ай-яй-яй? А что покрепче прилагается к доброму слову? Ничего Пистолета нет? тогда валите на фиг, твари рептилоидные
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15 час.
Nikolay Zakharov
А ШОС и БРИКС надо созвать в ООН свою публику и осудить развязывателей войн, наглосаксов и принудить их к спокойствию, или блокировать их по всему Миру,как они и пытаются сделать с неугодными им странами.
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15 час.

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