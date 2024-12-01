Собаки-зубаки, эти смешные зубастики поднимут вам настроение!

Собачьи зубы — это не только страшно, но еще и смешно! Так, по крайней мере, полагают более 70 тысяч участников онлайн-сообщества «Собаки-зубаки», которые коллекционируют и делятся друг с другом снимками собачьих улыбок, оскалов и зевков — но непременно с забавно торчащими зубами! .