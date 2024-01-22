Артиллеристы ВДВ уничтожили два миномета ВСУ в островной зоне Днепра

Минобороны РФ 22 января сообщило, что минометные расчеты Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили два миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ) в островной зоне Днепра в Херсонской области.
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