«Превзойдёт истребители Rafale и Су-30МКИ ВВС Индии»: Пакистан одобрил закупку

Святогор Князев

Афффтор....писать заведомую ху&&& русскому читателю, это всё равно что дать ему понять что он лох педальный и ничего не понимает ни в чем. Придётся обломать вас дорогой вы наш "всезнайка". Во-первых, на картинке русский истребитель Су-75, во-вторых, китайский J-35 имеет двигатели Су-30, поскольку китайцы не умеют делать двигатели для истребителей, и покупают их у России. Ессесно, мы не продаем движки последних серий. Уже по этому параметру, китайские ястребы не могут быть лучше Су-30. Есть ещё пять, шесть параметров которые опровергают то что это самоль пятого поколения, ....лень, погуглите сами. И не пишите чушь, верблюды с монголами будут смеяться!