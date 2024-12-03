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«Превзойдёт истребители Rafale и Су-30МКИ ВВС Индии»: Пакистан одобрил закупку

«Превзойдёт истребители Rafale и Су-30МКИ ВВС Индии»: Пакистан одобрил закупку китайского самолёта J-35 J-35AПакистан одобрил закупку китайского истребителя J-35, совершившего первый полёт в 2021 году.

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Комментарии
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Святогор Князев
Афффтор....писать заведомую ху&amp;&amp;&amp; русскому читателю, это всё равно что дать ему понять что он лох педальный и ничего не понимает ни в чем. Придётся обломать вас дорогой вы наш &quot;всезнайка&quot;. Во-первых, на картинке  русский истребитель Су-75, во-вторых, китайский J-35 имеет двигатели Су-30, поскольку китайцы не умеют делать двигатели для истребителей, и покупают их у России. Ессесно, мы не продаем движки последних серий. Уже по этому параметру, китайские ястребы не могут быть лучше Су-30. Есть ещё пять, шесть параметров которые опровергают то что это самоль пятого поколения, ....лень, погуглите сами. И не пишите чушь, верблюды с монголами будут смеяться!
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