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Рязанские новости

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В Рязанском районе будут перекрывать движение через жд переезд 25 и 28 апреля

В Рязанском районе будут перекрывать движение через жд переезд 25 и 28 апреля

В Рязанском районе временно будут перекрывать движение через железнодорожный переезд 212 км перегона «Лесок – Листвянка»В Рязанском районе временно будут перекрывать движение через железнодорожный переезд 212 км перегона «Лесок - Листвянка».

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