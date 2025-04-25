В Рязанском районе будут перекрывать движение через жд переезд 25 и 28 апреля

В Рязанском районе временно будут перекрывать движение через железнодорожный переезд 212 км перегона «Лесок – Листвянка»В Рязанском районе временно будут перекрывать движение через железнодорожный переезд 212 км перегона «Лесок - Листвянка».
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