Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 428 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Тем слабее сам Эапад, мы это проходили Интервенцию на Дальнем Востоке!Запад в шаге от о...
  • Eduard
    И территории Запад больше никаких не получит нигде!Запад в шаге от о...
  • Eduard
    Украина к Западу не относится,так что всё незаконно и преступно!Запад в шаге от о...

«Больше не могут»: на Западе раскрыли, что полностью сломило ВСУ

«Больше не могут»: на Западе раскрыли, что полностью сломило ВСУ

Западные союзники Украины встревожены тем, что ВСУ ожидает скорое поражение на фоне нехватки боеприпасов, сообщает агентство Bloomberg.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вик Норд
Не тревожьтесь,вы следующие на утилизацию...
Ответить
9 час.
Eduard
Взялись поставлять чужой стране оружие,прикрываясь словечками Свобода и Демократия,лицемеры!
Ответить
22 мин.
Eduard
Точно!Украина не такая и мелкая,как многие страны ЕС,в этом и фишка Запада,Россию и Украину стравить.Украина как 3-4 Прибалтики вместе взятые!
Ответить
20 мин.

Картина дня

наверх