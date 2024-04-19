Западные союзники Украины встревожены тем, что ВСУ ожидает скорое поражение на фоне нехватки боеприпасов, сообщает агентство Bloomberg.
«Больше не могут»: на Западе раскрыли, что полностью сломило ВСУ
Комментарии
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Вик Норд
Не тревожьтесь,вы следующие на утилизацию...
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9 час.
Eduard
Взялись поставлять чужой стране оружие,прикрываясь словечками Свобода и Демократия,лицемеры!
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22 мин.
Eduard
Точно!Украина не такая и мелкая,как многие страны ЕС,в этом и фишка Запада,Россию и Украину стравить.Украина как 3-4 Прибалтики вместе взятые!
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20 мин.
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