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«Русские дрались настойчиво и упорно» Легендарная оборона Брестской крепости вошла в историю. Как эта битва привела врага в ужас?

«Русские дрались настойчиво и упорно» Легендарная оборона Брестской крепости вошла в историю. Как эта битва привела врага в ужас?

В 2025 году Россия отмечает 80-летие окончания Великой Отечественной войны. В самом ее начале первой преградой на пути гитлеровских войск стал гарнизон Брестской крепости, оказавший врагу отчаянное сопротивление.

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