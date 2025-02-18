«Русские дрались настойчиво и упорно» Легендарная оборона Брестской крепости вошла в историю. Как эта битва привела врага в ужас?

В 2025 году Россия отмечает 80-летие окончания Великой Отечественной войны. В самом ее начале первой преградой на пути гитлеровских войск стал гарнизон Брестской крепости, оказавший врагу отчаянное сопротивление.
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