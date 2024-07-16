6 причин, почему мы продолжаем отношения, в которых несчастны

Люди обычно стремятся к благополучию и физическому и эмоциональному здоровью. Тогда почему мы по собственной воле остаемся там, где небезопасно и где над нами совершается насилие? Почему человек, осознающий весь вред, наносимый ему разрушительной связью, решает продолжать отношения, в которых не чувствует себя счастливым? Есть как минимум шесть основных причин.