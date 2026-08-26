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Тото Вольфф о Мекьесе: «Между боссами «Мерседеса» и «Ред Булл» сейчас сложились более правильные отношения в сравнении с тем, что было раньше»

Исполнительный директор « Мерседеса » Тото Вольфф рассказал о том, какие рабочие отношения сложились у него с новым руководителем «Ред Булл» Лораном Мекьесом.

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