Полиция РТ ищет людей, которые пострадали от действий организаторов «Рыбной пирамиды»

Полиция Татарстана ищет людей, которые пострадали от действий организаторов «Рыбной пирамиды». Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено после заявлений многих пострадавших от семейной пары из Оренбурга, которая обманом получила их деньги.