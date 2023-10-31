Полиция РТ ищет людей, которые пострадали от действий организаторов «Рыбной пирамиды»

Полиция Татарстана ищет людей, которые пострадали от действий организаторов «Рыбной пирамиды». Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено после заявлений многих пострадавших от семейной пары из Оренбурга, которая обманом получила их деньги.
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