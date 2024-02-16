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В Думу внесли законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов. Согласно проекту закона, российские граждане и компании не смогут размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках.

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