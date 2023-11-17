Роднина: не вижу ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

«Не вижу ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику." Поставим вопрос другой стороной - а чего хорошего для населения сделали непрофессиональные политики, типа спортсменов и певунов ротом? Примеры, по пальцам... В ГД, по определению и заверению самих депутатов идут не для того, чтобы не стало хуже, а чтобы становилось лучше всем жителям РФ, а не только тем, кто включен в российский список Форбс.