RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 206 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Все на собаку сваливают. Это его САНДУ ПОКУСАЛА!!Президент Австрии...
  • лина любимцева
    У нас в подъезде трещина все увеличивается с первого этажа по последний, девятый. Сколько раз обращалась  в службы -н...Спасатели разобра...
  • лина любимцева
    Им там на Западе, кроме питарасов, больше не с кем играть.Журова связала от...

Роднина: не вижу ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику

Роднина: не вижу ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина не видит ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
«Не вижу ничего плохого в том, что спортсмены идут в политику.&quot; Поставим вопрос другой стороной - а чего хорошего для населения сделали непрофессиональные политики, типа спортсменов и певунов ротом? Примеры, по пальцам... В ГД, по определению и  заверению самих депутатов идут не для того, чтобы не стало хуже, а чтобы становилось лучше всем жителям РФ, а не только тем, кто включен в российский список Форбс.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх