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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Норвегия впервые победила на ЧМ-2024 – обыграла Данию 2:0. До этого норвежцы проиграли 3 матча подряд

Таким образом, команда Норвегии выиграла впервые на чемпионате мира-2024.  До этого норвежцы потерпели 3 поражения подряд: от Швейцарии (2:5), от Чехии (3:6) и от Финляндии (1:4).

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