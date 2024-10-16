Крупнейшей экономике Европы предрекли сокращение рабочих мест

В течение ближайшие пяти лет в ФРГ могут сократить до 300 тысяч рабочих мест. Такое развитие событий предрекли в Союзе металлургической и электротехнической промышленности Германии Gesamtmetall, сообщает ТАСС По словам президента организации Штефана Вольфа, в первую очередь процесс затронет металлургическую и электротехническую промышленность крупнейшей экономики Европы.