«Кама» запустила производство 10 тыс. электромобилей «Атом» к 2027

Компания «Кама» планирует выпустить до 10 тыс. электромобилей «Атом» к концу 2027 года. Производство уже началось на заводе «Москвич».
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