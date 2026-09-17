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Царьград

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«Кама» запустила производство 10 тыс. электромобилей «Атом» к 2027

«Кама» запустила производство 10 тыс. электромобилей «Атом» к 2027

Компания «Кама» планирует выпустить до 10 тыс. электромобилей «Атом» к концу 2027 года. Производство уже началось на заводе «Москвич».

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