Забытый подвиг - тридцать семь доваторцев против сорока немецких танков

Всем известен подвиг двадцати восьми панфиловцев 16 ноября 1941 года под Москвой - хотя споры о нем не затихают и по сей день: кто-то сомневается, что этот подвиг вообще был (хотя эти сомнения от истины весьма далеки), кто-то считает, что панфиловцев было не двадцать восемь, а больше (что уже более вероятно).