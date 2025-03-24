Забытый подвиг - тридцать семь доваторцев против сорока немецких танков

Всем известен подвиг двадцати восьми панфиловцев 16 ноября 1941 года под Москвой - хотя споры о нем не затихают и по сей день: кто-то сомневается, что этот подвиг вообще был (хотя эти сомнения от истины весьма далеки), кто-то считает, что панфиловцев было не двадцать восемь, а больше (что уже более вероятно).
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