Суд в Тбилиси 17 марта вынесет приговор экс-президенту Грузии Саакашвили

Тбилисский городской суд в понедельник, 17 марта, вынесет приговор бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы, по которому политику грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
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