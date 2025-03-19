Ночью нанесены удары по арсеналам с натовским оружием в тыловых районах Украины Юлия СоколоваРоссийские Вооружённые силы в ночь накануне провели масштабную операцию по нанесению ударов по объектам, находящимся под контролем киевских властей.
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