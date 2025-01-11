Доцент МГИМО заявил об адаптации мировой экономики к СВО

Мировая экономика адаптировалась к специальной военной операции (СВО). Данное мнение высказал доцент кафедры мировой экономики, старший научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Егор Сергеев в беседе с Ura.
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