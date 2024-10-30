Делимханов пообещал добиться отмены запрета на никабы во владимирских школах

Депутат Госдумы намерен добиться отмены правил в регионе. Депутат Государственной думы от Чечни Адам Делимханов сообщил об итогах переговоров с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным об одежде в школах региона.
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